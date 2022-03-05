Россия рекомендует своим компаниям не летать за границу – боятся арестов

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за границу с воскресенья, 6 марта, на фоне массовых арестов самолетов за границей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Росавиации.

Рекомендация касается авиакомпаний, у которых зарегистрированы в других государствах воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией. Таким авиакомпаниям рекомендовано с 00:00 мск 6 марта приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за границу.

С севера 8 марта российским авиакомпаниям следует временно прекратить перевозку из-за границы в РФ.

Эта рекомендация "вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за границей", – заявили в ведомстве. Т

Ограничения не относятся к иностранным авиакомпаниям стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

Практически вся гражданская авиатехника в парках русских авиакомпаний зарегистрирована в большей степени на Бермудских островах, отмечает Интерфакс.