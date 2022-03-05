S&P Dow Jones исключит российские акции из торгов

S&P Dow Jones Indices заявил, что на следующей неделе исключит российские акции из своих стандартных фондовых индексов.

Об этом пишет wsj.

Сообщается, что такие акции будут исключены из развивающихся рынков и других индексов до открытия рынка в среду.

Индексы S&P Dow Jones указывают на "ухудшение уровня доступности российского рынка, которое может повлиять на способность участников рынка воспроизводить индексы S&P DJI, содержащие российские ценные бумаги".

Поставщик индекса заявил, что продолжит расчет фондовых индексов для россии. В нем говорится, что такие индексы будут поддерживаться с точки зрения российского инвестора и могут содержать ценные бумаги, которые не подходят для инвесторов в США или Европе.