S&P Dow Jones исключит российские акции из торгов
S&P Dow Jones Indices заявил, что на следующей неделе исключит российские акции из своих стандартных фондовых индексов.
Об этом пишет wsj.
Сообщается, что такие акции будут исключены из развивающихся рынков и других индексов до открытия рынка в среду.
Индексы S&P Dow Jones указывают на "ухудшение уровня доступности российского рынка, которое может повлиять на способность участников рынка воспроизводить индексы S&P DJI, содержащие российские ценные бумаги".
Поставщик индекса заявил, что продолжит расчет фондовых индексов для россии. В нем говорится, что такие индексы будут поддерживаться с точки зрения российского инвестора и могут содержать ценные бумаги, которые не подходят для инвесторов в США или Европе.
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