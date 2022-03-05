Без Zara, Bershka и Pull&Bear: группа Inditex тоже покидает РФ
Суббота, 5 марта 2022, 12:38
Испанский розничный продавец одежды Inditex прекратил торговлю в России и закрывает 502 магазина и онлайн-продажи.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ритейлера.
"В нынешних обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность деятельности и коммерческих условий в Российской Федерации и временно прекращает свою деятельность", - сообщили в компании-собственнике Zara.
На Россию приходится около 8,5% глобальной EBIT группы, добавили в Inditex.
В группу входят такие бренды как: Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque.
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