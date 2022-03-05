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Укр / Рус

РосСМИ: eBay приостановил доставку заказов в россию и Украину

Суббота, 5 марта 2022, 11:47

Платформа eBay приостановил доставку заказов в Россию и на Украину из-за логистических проблем.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Из-за логистических задержек на фоне ухудшения ситуации в Украине было принято решение на глобальном уровне приостановить заказы в Украину и россию", - сказали в компании.

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Экономическая правда
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