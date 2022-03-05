Крупнейшие производители игр EA и Activision останавливают продажи в РФ
Крупнейшие производители видеоигр EA и Activision Blizzard заявили, что остановят новые продажи своих продуктов в РФ из-за ее вооруженной агрессии против Украины.
Об этом говорится в заявлениях компаний.
"Мы продолжаем быть шокированы разворачивающейся в Украине войной и присоединяемся ко многим голосам во всем мире, которые призывают к миру и прекращению вторжения. Мы солидарны с украинцами", – говорится в заявлении EA.
В компании было принято решение прекратить продажу наших игр и контента, в частности – пакеты виртуальных валют в России и Беларуси, пока идет война. Как следствие, игры и контент больше не будут доступны для покупки в российском регионе в Origin или приложении EA и в игровых магазинах.
Activision Blizzard также заявила, что останавливает новые продажи игр в РФ, пока идет война. Компания, кроме того, удваивает благотворительные взносы от сотрудников на помощь Украине, и таким образом уже собрано более 300 000 долларов.
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