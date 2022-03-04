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США может запретить импорт российской нефти – Bloomberg

Пятница, 4 марта 2022, 21:27

Белый Дом раздумывает запретить импорт в США российской сырой нефти, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, в администрации и с представителями нефтегазовой отрасли США ведутся переговоры о влиянии такого шага на американских потребителей и глобальные поставки. 

Представитель Белого дома заявил, что решение еще не принято.

По данным Управления энергетической информации США, российская нефть составила лишь около 3% всех поставок сырой нефти, поступивших в США в прошлом году.

С учетом других нефтепродуктов, таких как неочищенный мазут, который можно использовать в качестве сырья для производства бензина и дизельного топлива, на долю России приходилось около 8% импорта нефти в 2021 году, хотя в последние месяцы эти поставки имеют тенденцию к снижению.

Среди последствий запрета на нефть Белый дом оценивает, действительно ли этот шаг нанесет ущерб российской экономике или нефть просто пойдет на другие рынки и поднимет цены на бензин в США.

В 2021 году США, по собственным данным, купили российской нефти на 17 млрд долларов (половину напрямую, половину — через третьи страны). А весь российский нефтяной экспорт за год составил 110 млрд долларов.

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нефть РФ США

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