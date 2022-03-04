Украина станет участником-контрибутором Центра по киберобороне НАТО

Украина будет принята в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО в качестве участника-контрибутора (NATO CCDCOE).

Об этом идет речь в заявлении NATO CCDCOE.

"Единогласным голосованием 27 стран-спонсоров в Руководящем комитете CCDCOE согласились на членство Украины в CCDCOE НАТО как участника-контрибутора", - говорится в заявлении.

"Присутствие Украины в Центре будет способствовать обмену кибер-опытом между Украиной и странами-членами CCDCOE. Украина могла бы принести ценные знания из первых рук о нескольких противниках в киберсфере, которые будут использованы для исследований, учений и тренировок", - подчеркнул полковник Яак Тариен, директор Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО.

CCDCOE – это аккредитованный НАТО центр кибернетических знаний, научно-исследовательское учреждение, а также учебное заведение и учебный центр.

"Еще одна сверхважная политическая и безопасность победа! Украина становится участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО", - заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Экономическая правда