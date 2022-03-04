ЕС пытается ограничить права России в МВФ – СМИ

Чиновники Европейского Союза изучают возможность ограничения влияния России и доступа к финансам в Международном валютном фонде после ее вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть официальных лиц.

Этот обсуждаемый сценарий усилит давление на российскую экономику и финансовую систему, а также станет важным символическим шагом, углубляющим международную изоляцию Москвы.

Один из рассматриваемых вариантов — полностью исключить Россию из МВФ, заявили официальные лица, хотя некоторые отмечают, что это будет сложно, если не невозможно.

"Идет дискуссия, но полное исключение России, вероятно, нереально из-за необходимого кворума", - сказал один из высокопоставленных чиновников еврозоны, имея в виду необходимость широкой поддержки со стороны стран, включая Китай.

Другие рассматриваемые варианты включают приостановление права голоса России, а также блокирование ее доступа к специальной валюте МВФ, специальным правам заимствования, заявили чиновники.

Ограничения в МВФ могут являться частью очередного раунда санкций, поскольку война в Украине длится уже вторую неделю.

Россия уже пострадала от замораживания активов своего центрального банка, запрета на полеты в воздушное пространство ЕС, Канады и США, исключение ряда банков из международной платежной системы SWIFT и санкций в отношении группы российских олигархов.

Соединенные Штаты и ЕС теперь обеспокоены тем, что Москва, лишенная большей части своих резервов в размере $630 миллиардов, может получить доступ к резервам МВФ в размере $17 миллиардов в SDR, которые она получила в прошлом году, когда МВФ увеличил их для борьбы с пандемией COVID-19.

SDR – это валюта МВФ, базирующаяся на корзине из долларов, евро, фунтов стерлингов, иен и юаней. Чтобы потратить 17 миллиардов долларов в SDR, России придется найти страны, готовые обменять их на базовые валюты, что маловероятно.

Европейская правда