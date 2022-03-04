Туры для россиян подорожали на 80%

Цены на туры в пока открытые для россиян страны резко выросли из-за ослабления рубля к доллару и евро. Как сообщает Интерфакс, по данным профильной ассоциации, отдых в Турции уже стал на 80% дороже, а в Египте – на 65%.

"Главная причина роста цен – падение курса рубля к мировым валютам. Туроператоры платят гостиницам в евро в Турции и долларах в Египте.

Средний чек десятидневного тура в Турцию с заездом в конце февраля, включая размещение на двоих в гостинице 3* и страхование, составил 73 тыс. рублей. Параметры: 10 дней, "все включено". На двоих. 3 марта такой тур стоил уже как минимум 127 тыс. Цены на доступные предложения выросли более чем на 80%", – отмечают в ассоциации.

Отдых в отелях 4 и 5* с системой "все включено" в Турции теперь стоит от 177,5 тыс. рублей и от 180 тыс. рублей соответственно.

Тур в Египет с размещением в отеле 3* в конце февраля можно было купить за 81 тыс рублей на двоих, а на ближайшие дни он стоит уже от 134 тыс. рублей на двоих. Рост цен составил 65%", – добавили в ассоциации.

При этом в ассоциации подчеркивают, что так называемых "горячих туров", как в направлении Турции, так и в направлении Египта в нынешних условиях ждать не стоит.