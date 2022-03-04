Carlsberg прекращает новые инвестиции в РФ и приостанавливает экспорт продукции
Датская пивоваренная компания Carlsberg заявила, что прекратит новые инвестиции в РФ, а также приостановит экспорт пива и других напитков в страну из-за ее вторжения в Украину.
Об этом пишет Reuters.
"Carlsberg Group решила немедленно прекратить новые инвестиции в Россию, а также экспорт из других компаний Carlsberg Group на пивоваренные заводы "Балтика" в России", - говорится в заявлении компании.
"Мы будем уважать все применяемые вводимые санкции и будем продолжать оценивать ситуацию в отношении нашего бизнеса в России", - добавили в Carlsberg.
Carlsberg также осудил акты насилия в Украине.
"Балтика", входящая в Carlsberg Group, владеет восемью пивоварнями в России и насчитывает около 8300 сотрудников, говорится на сайте компании.
Carlsberg, занимающий 31% рынка пива в Украине, также остановил производство на трех своих пивоварнях в стране.
Экономическая правда
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