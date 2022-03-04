Все разделы
Укр / Рус

Carlsberg прекращает новые инвестиции в РФ и приостанавливает экспорт продукции

Пятница, 4 марта 2022, 17:33

Датская пивоваренная компания Carlsberg заявила, что прекратит новые инвестиции в РФ, а также приостановит экспорт пива и других напитков в страну из-за ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Reuters.

"Carlsberg Group решила немедленно прекратить новые инвестиции в Россию, а также экспорт из других компаний Carlsberg Group на пивоваренные заводы "Балтика" в России", - говорится в заявлении компании.

"Мы будем уважать все применяемые вводимые санкции и будем продолжать оценивать ситуацию в отношении нашего бизнеса в России", - добавили в Carlsberg.

Carlsberg также осудил акты насилия в Украине.

"Балтика", входящая в Carlsberg Group, владеет восемью пивоварнями в России и насчитывает около 8300 сотрудников, говорится на сайте компании.

Carlsberg, занимающий 31% рынка пива в Украине, также остановил производство на трех своих пивоварнях в стране.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

пиво компании Россия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин предлагает облагать пиво акцизом в зависимости от крепости вместо литража 3 июня 2021, 15:50
Рада поддержала снижение акциза на крафтовое пиво в первом чтении 20 мая 2021, 19:23
Когда продукт важнее, чем бизнес: что такое крафтовое пиво и как оно завоевывает Украину 16 апреля 2021, 10:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте