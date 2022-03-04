Крупнейшие VPN-сервисы блокируют пропагандистские российские сайты: как еще помогают Украине
В Нацполиции заявили, что самые большие VPN-сервисы откликнулись на просьбу киберполиции прекратить сотрудничество с агрессором.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe осуществляют фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты РФ.
"В общей сложности более десяти VPN-сервисов оказывают помощь киберполиции, предупреждают DDoS-атаки на украинские вебресурсы.
Кроме этого VPN-сервисы Proton, KeepSolid перечисляют до 30% собственных доходов на нужды украинской армии", - говорится в сообщении.
Сервис Vpnunlimited предоставляет год бесплатного использования своими услугами для граждан Украины: https://www.vpnunlimited.com/stop-russian-aggression.
Экономическая правда
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