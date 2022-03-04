Все разделы
Укр / Рус

Крупнейшие VPN-сервисы блокируют пропагандистские российские сайты: как еще помогают Украине

Пятница, 4 марта 2022, 16:59

В Нацполиции заявили, что самые большие VPN-сервисы откликнулись на просьбу киберполиции прекратить сотрудничество с агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe осуществляют фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты РФ.

"В общей сложности более десяти VPN-сервисов оказывают помощь киберполиции, предупреждают DDoS-атаки на украинские вебресурсы.

Кроме этого VPN-сервисы Proton, KeepSolid перечисляют до 30% собственных доходов на нужды украинской армии", - говорится в сообщении.

Сервис Vpnunlimited предоставляет год бесплатного использования своими услугами для граждан Украины: https://www.vpnunlimited.com/stop-russian-aggression.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

кибербезопасность IT

powered by lun.ua
Материалы по теме
Враг атакует email-адреса украинских военных на сервисах i.ua и meta.ua – Госспецсвязи 25 февраля 2022, 15:10
Киберполиция создала бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах 25 февраля 2022, 12:05
С ночи до сих пор атакуют все базовые информационные ресурсы Украины – Минцифры 24 февраля 2022, 09:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте