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Microsoft останавливает все продажи в РФ

Пятница, 4 марта 2022, 16:20

Техногигант Microsoft останавливает все новые продажи в России из-за вторжения страны в Украину.

Об этом компания заявила в официальной позиции на сайте.

"Как остальной мир, мы чувствуем ужас, злобу и печаль из-за известий о войне в Украине и осуждаем это неоправданное, незаконное и беспричинное вторжение, совершенное Россией", - пишет компания.

Microsoft заявляет, что в результате этого с сегодняшнего дня останавливает все продажи своих продуктов и сервисов в России.

Кроме того, отмечает компания, ведется сотрудничество с правительствами США, стран ЕС и Британии, чтобы остановить многие направления своей работы на выполнение введенных против агрессора санкций.

Компания отмечает, что имеет наибольшее влияние в сфере кибербезопасности и продолжает активно помогать украинским ведомствам защищаться от российских кибератак, в частности, на украинские телеканалы, гражданские сайты и т.д.

Отмечается, что компания мобилизует свои ресурсы для помощи украинским беженцам. Также она тесно сотрудничает с ООН и Красным крестом для предоставления технологической и финансовой поддержки общественным организациям.

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Microsoft Россия

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