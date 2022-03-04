Все разделы
Укр / Рус

В правительстве предупреждают о массовых рассылках вредоносного программного обеспечения

Пятница, 4 марта 2022, 16:09

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA предупреждает о массовых рассылках вредоносного программного обеспечения на электронные почтовые адреса украинцев.

Об этом говорится в сообщении CERT-UA на странице в Facebook.

В настоящее время наблюдаются массовые рассылки вредоносного программного обеспечения на имейлы работников государственных органов и граждан Украины.

"Была обнаружена рассылка э-листов из ящика jowhar@xintongwood.club с темой письма "Письмо", в котором содержится вложение "письмо справедливости.xlsx", которое при открытии загружает вредоносное программное обеспечение FormBook. Указанный файл впервые был замечен еще 28 февраля 2022 года", – сообщили в CERT-UA.

В правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины просят всех, кто получал или открывал указанное письмо, немедленно сообщить об этом на почту cert@cert.gov.ua.

"Советуем заблокировать из ваших сетей доступ к перечисленным в ИОС IP-адресам и доменам", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

хакеры киберпреступность

powered by lun.ua
Материалы по теме
Хакерский контрудар: в поддержку Украины Anonymous заблокировала правительственные сайты агрессора 27 февраля 2022, 14:25
Сайты Кремля и Госдумы РФ не работают 26 февраля 2022, 17:18
Лег сайт Роскомнадзора, а на телеканалах России играет украинская музыка – Минцифры 26 февраля 2022, 16:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте