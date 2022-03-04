В правительстве предупреждают о массовых рассылках вредоносного программного обеспечения

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA предупреждает о массовых рассылках вредоносного программного обеспечения на электронные почтовые адреса украинцев.

Об этом говорится в сообщении CERT-UA на странице в Facebook.

В настоящее время наблюдаются массовые рассылки вредоносного программного обеспечения на имейлы работников государственных органов и граждан Украины.

"Была обнаружена рассылка э-листов из ящика jowhar@xintongwood.club с темой письма "Письмо", в котором содержится вложение "письмо справедливости.xlsx", которое при открытии загружает вредоносное программное обеспечение FormBook. Указанный файл впервые был замечен еще 28 февраля 2022 года", – сообщили в CERT-UA.

В правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины просят всех, кто получал или открывал указанное письмо, немедленно сообщить об этом на почту cert@cert.gov.ua.

"Советуем заблокировать из ваших сетей доступ к перечисленным в ИОС IP-адресам и доменам", - говорится в сообщении.

Экономическая правда