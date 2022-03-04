Fozzy Group и VARUS присоединились к бойкоту Coca-Cola

Торговые сети компании Fozzy Group отказались от продаж продукции компании Coca-Cola.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Торговые сети компании Fozzy Group отказались от продажи продукции компании Coca-Cola. Такое решение связано с желанием указанной компании продолжить свою работу в России, несмотря на военное вторжение на территорию Украины", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня уберут всю продукцию с полок магазинов Сильпо, Фора, FOZZY Cash&Carry и Thrash Траш и остановят все будущие поставки.

"Речь идет о таких безалкогольных напитках: Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich и другие.

В то время как страны и компании свободного мира прекращают какие-либо бизнес-связи с Россией и пытаются помочь украинской нации и военным, компания Coca-Cola решила продолжить там свою работу.

Мы осуждаем такую ​​позицию компании и надеемся, что она пересмотрит ее. Любой ответственный бизнес, выступающий за свободу, сегодня объединил свои сердца и мнения с украинским народом", - добавили в Fozzy Group.

Также снимает с продаж всю продукцию Coca-Cola сеть супермаркетов VARUS.

"Мы приняли такое решение, ввиду официальной позиции компании Coca-Cola продолжать деятельность на рынке страны-агрессора.

Уже сегодня начинаем снимать с полок VARUS продукцию компании Coca-Cola, а именно: газированные напитки Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, минеральную воду BonAqua, холодный чай FuzeTea, соки Rich, энергетические напитки Monster Energy Drink и Burn.

Призываем другие сети присоединиться к бойкоту", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сеть супермаркетов NOVUS больше не сотрудничает с компанией Coca-Cola, продолжающей работу на территории агрессора.

Экономическая правда