Fozzy Group и VARUS присоединились к бойкоту Coca-Cola
Торговые сети компании Fozzy Group отказались от продаж продукции компании Coca-Cola.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Торговые сети компании Fozzy Group отказались от продажи продукции компании Coca-Cola. Такое решение связано с желанием указанной компании продолжить свою работу в России, несмотря на военное вторжение на территорию Украины", - говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня уберут всю продукцию с полок магазинов Сильпо, Фора, FOZZY Cash&Carry и Thrash Траш и остановят все будущие поставки.
"Речь идет о таких безалкогольных напитках: Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich и другие.
В то время как страны и компании свободного мира прекращают какие-либо бизнес-связи с Россией и пытаются помочь украинской нации и военным, компания Coca-Cola решила продолжить там свою работу.
Мы осуждаем такую позицию компании и надеемся, что она пересмотрит ее. Любой ответственный бизнес, выступающий за свободу, сегодня объединил свои сердца и мнения с украинским народом", - добавили в Fozzy Group.
Также снимает с продаж всю продукцию Coca-Cola сеть супермаркетов VARUS.
"Мы приняли такое решение, ввиду официальной позиции компании Coca-Cola продолжать деятельность на рынке страны-агрессора.
Уже сегодня начинаем снимать с полок VARUS продукцию компании Coca-Cola, а именно: газированные напитки Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, минеральную воду BonAqua, холодный чай FuzeTea, соки Rich, энергетические напитки Monster Energy Drink и Burn.
Призываем другие сети присоединиться к бойкоту", - говорится в сообщении.
Напомним:
Сеть супермаркетов NOVUS больше не сотрудничает с компанией Coca-Cola, продолжающей работу на территории агрессора.
Экономическая правда
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