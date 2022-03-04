"Яндекс" предупредил акционеров о риске дефолта

Компания "Яндекс" на фоне санкций против РФ предупредила акционеров о рисках дефолта после приостановки торговли ценными бумагами.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Сейчас мы анализируем новый экспортный контроль и тесно сотрудничаем с нашими поставщиками. Ни одна из компаний группы Яндекс не работает в оборонном, аэрокосмическом или морском секторах, специально нацеленных. Однако мы понимаем, что ряд компаний, базирующихся в США, Великобритании, ЕС и в других местах, указали, что сейчас прекращают поставки и услуги клиентам в России.

Мы верим, что мощность нашего дата-центра и другие технологии, важные для работы, позволят нам продолжать работать в обычном режиме, по крайней мере, в течение следующих 12-18 месяцев. В случае длительной приостановки поставок оборудования, программного обеспечения или других технологий, используемых в нашем бизнесе или предложениях, если мы не сможем найти альтернативные источники, со временем наша деятельность может иметь существенное негативное влияние.

Кроме того, мы понимаем, что многие поставщики объявили о намерении приостановить продажу потребительских товаров в Россию, а несколько крупных судоходных компаний прекратили поставки в Россию; подобные действия, если они продолжатся, приведут к уменьшению количества и выбора товаров, которые мы можем предлагать через Яндекс.Маркет", – говорят в Яндексе.

Также "Яндекс" предупредил о том, что владельцы бондов после приостановки торгов бумаг компании на Nasdaq более чем на пять торговых дней вправе потребовать погашения облигаций на сумму $1,25 млрд по номиналу и начисленные проценты.

Nasdaq приостановил торги по ценным бумагам ряда связанных с Россией компаний. Среди этих бумаг – акции "Яндекса", Ozon, МТС.

"Яндекс" разместил бонды на $1,25 млрд с купоном 0,75% в феврале 2020 года. Купон из бондов с погашением в марте 2025 определен в размере 0,75. 3 марта компания выплатила купон по облигациям, выплаты запланированы каждые полгода – 3 марта и 3 сентября.

На 28 февраля остатки средств "Яндекса" составляли примерно $615 млн, средства вне РФ – $370 млн.

Компания предупреждает, что на данный момент нет достаточных ресурсов для полного погашения бондов - особенно, если компании не удастся распределить ресурсы российских "дочек" в нидерландскую главную компанию.

Яндекс предупреждает, что погашение бондов по номиналу может существенно повлиять на финансовое положение ликвидности в краткосрочной перспективе и повлиять на возможность компании выполнять другие обязательства.

"В настоящее время мы проводим планирование на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы определить, какие шаги будут предприняты в этом плане и какие другие источники финансирования будут нам доступны в случае, если это право выкупа будет активировано", - говорится в сообщении компании.

Экономическая правда