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Крупнейшая инвесткомпания отказалась от инвестиций в российские ценные бумаги

Пятница, 4 марта 2022, 09:10

BlackRock Inc. прекратила инвестиции в российские ценные бумаги из-за развязанной РФ войны против Украины.

Об этом говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс-Украина"

Решение касается и индексных фондов, поэтому провайдеров индексов просят убрать акции РФ из их состава.

Сейчас российские бумаги составляют менее 0,01% клиентских активов BlackRock, у которого, по данным Bloomberg, на конец 2021 года было под управлением более 10 трлн долларов.

Другой крупный игрок глобального рынка управления активами, Fidelity International, также объявил в четверг о прекращении всех инвестиций в РФ "в обозримом будущем".

"Fidelity International и ее аффилированные структуры ввели запрет на новые/дополнительные покупки российских и белорусских ценных бумаг", - сказано в заявлении.

В условиях отсутствия обновляющихся рыночных индикаторов в последние дни эксперты Fidelity оценивают российские бумаги самостоятельно. В результате оценка была существенно сокращена или обнулена.

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инвестиции РФ

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