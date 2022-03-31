В Украине остаются обесточенными более 1300 населенных пунктов

По состоянию на 31 марта в Украине остаются обесточенными свыше 1339 населенных пунктов и свыше 925 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются 338 тысяч потребителей.

Об этом сообщило Министерство энергетики в соцсетях.

В частности, за минувшие сутки возобновлено электроснабжение для более 71,8 тысяч потребителей.

В частности, в Донецкой области – 27,6 тысяч, Киевской – 15,6 тысяч, Сумской – 14,8 тысяч, Харьковской – 7 тысяч, Николаевской – 4,7 тысяч, Житомирской – 1 тысяча, Запорожской – 799 потребителям, Херсонской – 400 абонентам.