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Украинцы получили возможность обменять наличную гривню в Венгрии

Четверг, 31 марта 2022, 19:45

Райффайзен Банк Украина в сотрудничестве с Raiffeisen Bank Zrt реализовал услугу обмена наличной гривни в Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба Райфа.

С 31 марта украинцы, находящиеся в Венгрии, могут обменивать свои наличные в гривне в сети партнерских пунктов обмена валюты Exclusive Group в разных городах этой страны. Перечень и адрес таких пунктов обмена валюты размещен на сайте банка.

В настоящее время действует лимит в размере 10 тыс. грн на обмен гривневой наличности одним лицом в день.

Украинцы также могут обменять свою наличную гривну на евро в Австрии в отделениях Raiffeisen Landesbanken и Словакии при поддержке Tatra Banka.

Кроме того, граждане Украины могут открыть счет в Raiffeisen в Австрии. Эта услуга предоставляется также банками Группы Райффайзен в Словакии, Румынии, Чешской Республике, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии и Косово.

Экономическая правда

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наличка гривня Венгрия Райффайзен банк
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