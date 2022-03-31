НБУ призвал международный пул ядерного страхования прекратить сотрудничество с РФ и Беларусью

НБУ обратился с письмом к Объединению страховщиков по вопросам ядерных рисков (Nuclear Risk Insurers) и Пулу ядерного страхования (Nuclear Insurance Pool) с просьбой прекратить какие-либо деловые отношения с ядерными страховыми пулами и страховыми компаниями РФ и Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

"В то же время Национальный банк выразил надежду на продолжение полноценного сотрудничества международных страховых объединений по ядерным рискам с Ядерным страховым пулом Украины", - говорится в сообщении.

Сложившаяся в Украине ситуация осложнила перестрахование ядерных рисков. Оккупанты временно контролируют территории Чернобыльской и Запорожской АЭС. Под потенциальной угрозой находятся исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов Харьковского физико-технического института, которые с первых дней войны – под огнем противника.

К сожалению, ядерные риски могут значительно возрасти в краткосрочной перспективе. Поэтому сегодня крайне важно принимать риски перестрахования для всех ядерных объектов Украины, обеспечивая таким образом их финансовую защиту, говорится в обращении Национального банка.

"Помня трагедию Чернобыля и Фукусимы-1, международное сообщество не имеет права игнорировать преступные действия россии вблизи ядерных объектов Украины. Агрессор подвергает все человечество ядерной опасности.

Просим усилить международное давление на рф и рб и сказать решительное "нет" сознательному созданию угроз гражданским ядерным объектам", - заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Экономическая правда