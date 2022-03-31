В РФ девелоперы откладывают открытие ТЦ из-за выхода иностранных брендов

Из-за массового выхода с российского рынка иностранных брендов девелоперы в РФ вынуждены откладывать открытие торговых центров – за первый квартал в Москве не открылся ни один заявленный торгцентр.

Об этом пишет "Коммерсант".

В первом квартале этого года в Москве не открылось ни одного заявленного торгцентра: срок сдачи всех объектов площадью 76 тыс. кв. м был перенесен, такие данные приводит "Колиерс Интернешнл".

Девелоперы уже сократили общий объем заявленного ввода торговой недвижимости в Москве на 15%, до 257,3 тыс. кв. м. Аналитики не исключают, что в результате показатель обновит десятилетний минимум.

В предыдущий раз он был достигнут в 2018 году – 192,3 тыс. кв. м.

"Основная проблема – нехватка арендаторов. Многие объекты на высокой стадии готовности столкнулись со сложностями из-за приостановки работы в стране большого количества зарубежных fashion-ритейлеров.

Бизнес в РФ заморозили 90 крупных сетей, из которых 75% имеют собственные магазины, остальные представлены в мультибрендовых форматах. Для объектов нет смысла открываться при заполняемости менее 50%", - пишет издание.

Экономическая правда