ОПЕК+ не изменил плана увеличения поставок нефти на рынок

Страны-экспортеры нефти (ОПЕК+) решили придерживаться плана постепенного увеличения добычи после пандемии COVID-19 и не согласились его расширить, несмотря на начатую Россией войну.

Об этом сообщает Bloomberg.

ОПЕК таким образом снова решила не реагировать расширением поставок на кризис, охвативший рынки нефти.

Согласно заявлению, картель ратифицировал ожидаемое решение увеличения поставок на 432 тысячи баррелей в сутки, запланированное на май, на онлайн-заседании в четверг. Встреча продолжалась 12 минут – на минуту меньше прошедшей.

В то же время с целью смягчить кризис, вызванный вторжением России в Украину, администрация президента США Джо Байдена планирует высвобождать около 1 миллиона баррелей в день из запасов сырой нефти в течение нескольких месяцев.

Эталонная нефть Brent к 13:05 снизилась на 5,6% до 107,05 доллара за баррель в Лондоне.

Напоминаем:

Члены ОПЕК+, в которые входит и Россия, в июле прошлого года договорились увеличивать производство нефти на 400 тыс баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения до 180 млн баррелей нефти в течение нескольких месяцев из Стратегического нефтяного резерва.