Почти 150 тысяч предпринимателей подали заявку на уменьшение налогообложения

Предприниматели уже подали 148499 заявок в налоговую на переход на уплату 2% единого налога.

Об этом заявил нардеп Дениил Гетманцев.

Из них – 29 585 юридических лиц и 118 914 физлиц-предпринимателей.

Также среди компаний, выбирающих единый налог 3-й группы по ставке 2% дохода, есть известные компании такие как Метинвест Диджитал, ГАЛНЕФТЕХИМ, ЭПИЦЕНТР, ЮСК, НОВАЯ ЛИНИЯ, АВТОМАГИСТРАЛЬ и т.д.

Ранее депутаты приняли закон № 7137-д. Согласно ему физические лица-предприниматели и юрлица с оборотом до 10 млрд грн могут платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.