Почти 150 тысяч предпринимателей подали заявку на уменьшение налогообложения
Предприниматели уже подали 148499 заявок в налоговую на переход на уплату 2% единого налога.
Об этом заявил нардеп Дениил Гетманцев.
Из них – 29 585 юридических лиц и 118 914 физлиц-предпринимателей.
Также среди компаний, выбирающих единый налог 3-й группы по ставке 2% дохода, есть известные компании такие как Метинвест Диджитал, ГАЛНЕФТЕХИМ, ЭПИЦЕНТР, ЮСК, НОВАЯ ЛИНИЯ, АВТОМАГИСТРАЛЬ и т.д.
Ранее депутаты приняли закон № 7137-д. Согласно ему физические лица-предприниматели и юрлица с оборотом до 10 млрд грн могут платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"