В РФ операторы связи ограничивают тарифы мобильного интернета

В РФ операторы связи начали отказываться от безлимитных тарифов – уже к лету операторы ограничат использование мобильного интернета и на архивных тарифах, как рекомендовало Минцифры

Об этом пишет "Коммерсант".

"За последний месяц многие мобильные операторы изменили тарифные планы, отказавшись от безлимитов на мобильный интернет.

Еще 1 марта Tele2 перезапустил тариф "Премиум", ранее включавший безлимитный мобильный интернет - теперь ограничен 60 Гб. Yota (контролируется "Мегафоном") 24 марта обновила тарифы для смартфона, полностью отказавшись от безлимитного интернета.

Сам "Мегафон" 15 марта перезапустил линейку "Без переплат", теперь внутрисетевые звонки по России тратят пакет минут, тогда как раньше они были бесплатными и безлимитными. Кроме того, из пакетов операторов исчезают опции не тарифицируемого трафика на приложения, например, стриминговый сервис Spotify", - пишет издание.

В письме операторам связи от 28 марта Минцифры рекомендовало "исключить неограниченное потребление", чтобы сбалансировать потребляемый абонентами трафик.

Напоминаем:

Минцифры РФ направило крупнейшим телеком-операторам письмо с рекомендацией ограничить безлимитные тарифные планы для клиентов.

Российские операторы мобильной связи заявляют, что в текущих экономических условиях резервов оборудования хватит на 6 месяцев, а сбои в их работе могут начаться уже летом.

Экономическая правда