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Оборот валютного рынка сократился в 5 раз – НБУ

Четверг, 31 марта 2022, 14:03

Оборот на валютном рынке с начала полномасштабного вторжения России сократился с 500-700 миллионов долларов до 100-200 миллионов долларов.

Об этом заявил директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин в ходе круглого стола, организованного FinClub.

"Валютный рынок сократился по объемам по сравнению с мирными временами и сейчас средний оборот составляет от 100 млн долларов до 200 млн долларов в день. До 24 февраля цифры были 500-700 млн долларов, то есть где-то в четыре-пять раз рынок сократился", – сказал Лупин.

По его словам, 75% общего спроса на валюту составляют операции с картами, связанные со снятием валюты беженцами с гривневых карт за рубежом. Остальные 25% спроса на валюту – это клиентский спрос критических сфер, в частности, покупка оружия и топлива.

Экономическая правда

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