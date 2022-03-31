В Черкасской области национализируют 400 российских и белорусских вагонов

Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 железнодорожных вагонов, которые являются собственностью России и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По результатам проверок предприятий Российской Федерации и Республики Беларусь, транспортирующих оборудование по железной дороге, сотрудники Бюро экономической безопасности обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, которые являются собственностью таких предприятий.

Также в зоне таможенного контроля, одного из городов области, обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий беларусскому предприятию.

"В настоящее время осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования.

Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в Укрзалізницю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения относительно дальнейшей национализации", – говорится в сообщении.

Экономическая правда