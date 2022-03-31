В Швейцарии уже второй банк помогает россиянам обходить санкции

Уже второй швейцарский банк, CIM Banque, позволяет гражданам Российской Федерации оформлять карты Visa/Mastercard на их выход из России.

Об этом сообщают "Схемы" (Радио Свобода).

Банк предлагает россиянам возможность открыть мультивалютный счет и оформлять виртуальные и пластиковые карты международных платежных систем Visa/Mastercard. В марте они сообщили о прекращении работы в России.

Менеджер банка CIM Banque Екатерина письменно подтвердила это журналистам, которые обратились в учреждение под видом клиентов. Она также сообщила, что карту Visa/Mastercard можно оформить не только виртуальную, но физическую – и "ее можно будет пополнять через интернет-банкинг или через оператора".

В банке рассказали, что для этого необходима копия загранпаспорта, справка с места жительства и налоговый номер. После этого нужно перечислить первый депозит в сумме 5 тысяч долларов, евро или швейцарских франков, дальше будет проведена видеоконференция. Рассмотрение документов, сообщили в CIM Banque, длится от 3 до 5 дней.

CIM Banque – это частный швейцарский банк, основанный Франческо Синьорио (Francesco Signorio) в 1990 году со штаб-квартирой в Женеве. В швейцарском реестре Francesco Signorio указан как директор банка, а среди менеджмента есть российские фамилии. Банк имеет свою страницу и на русском языке.

Напоминаем:

Швейцарский интернет-банк Dukascopy Bank разрешал россиянам обходить санкции и получать карты Visa/Mastercard резидентам России, но после расследования журналистов "Схем" убрал такую возможность.