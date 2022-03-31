Регулятор игорного бизнеса призывает иностранные компании блокировать партнерство с РФ

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к представителям иностранных компаний-поставщиков данных для букмекерских компаний "присоединиться к мерам по прекращению военной агрессии РФ против Украины".

Об этом сообщает пресс-служба КРАИЛ в Telegram.

Также Комиссия обратилась к компаниям-поставщикам софта для организаторов азартных игр.

"В знак солидарности с Украиной и осуждения варварства России международное сообщество начало введение санкций, а международные компании прекращают работу со страной-агрессором.

Ведущие мировые компании индустрии спортивных ставок (по информации из открытых источников) уже присоединились к протесту, чтобы поддержать Украину, в частности, William Hill и Bet 365 вышли из российского рынка; LeoVegas, Statscore, DraftKings, Fan Duel, OPAP, Coolbet – отозвали предложения ставок на российские спортивные события. Также свою работу прекратил и PokerStars. Национальная хоккейная лига и другие организации по всему миру приостановили все деловые партнерства с букмекерскими компаниями России", – говорится в заявлении.

КРАИЛ призвала компании (представителей иностранных компаний-поставщиков данных для букмекерских компаний и компаний-поставщиков софта для организаторов азартных игр) прекратить какие-либо существующие партнерские и бизнес отношения в РФ.

А также – прекратить сотрудничество с российскими спортивными лигами и поставку продуктов, программное обеспечение для российских букмекерских контор, предоставление технической поддержки и обслуживания российских клиентов:

Betradar

Betgenius

Lsports

Донбест

ExeFeed

Goalserve

Pinnacle Sports

Betfair

Betable

eOddsmaker

Sportsdata

Running Ball

RTSmunity

Genius Sports

Sportradar

Greentube

NetEnt

Novomatic

Firma ABC International

Digitain

SBTech

BetConstruct.

"Сейчас это уже не вопрос ведения бизнеса, это вопрос мира и жизни. С молчаливого согласия представителей российского рынка азартных игр налоги уходят на финансирование международного терроризма", - добавили в Комиссии.

Экономическая правда