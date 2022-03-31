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Укр / Рус

Регулятор игорного бизнеса призывает иностранные компании блокировать партнерство с РФ

Четверг, 31 марта 2022, 10:50

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к представителям иностранных компаний-поставщиков данных для букмекерских компаний "присоединиться к мерам по прекращению военной агрессии РФ против Украины".

Об этом сообщает пресс-служба КРАИЛ в Telegram.

Также Комиссия обратилась к компаниям-поставщикам софта для организаторов азартных игр.

"В знак солидарности с Украиной и осуждения варварства России международное сообщество начало введение санкций, а международные компании прекращают работу со страной-агрессором.

Ведущие мировые компании индустрии спортивных ставок (по информации из открытых источников) уже присоединились к протесту, чтобы поддержать Украину, в частности, William Hill и Bet 365 вышли из российского рынка; LeoVegas, Statscore, DraftKings, Fan Duel, OPAP, Coolbet – отозвали предложения ставок на российские спортивные события. Также свою работу прекратил и PokerStars. Национальная хоккейная лига и другие организации по всему миру приостановили все деловые партнерства с букмекерскими компаниями России", – говорится в заявлении.

КРАИЛ призвала компании (представителей иностранных компаний-поставщиков данных для букмекерских компаний и компаний-поставщиков софта для организаторов азартных игр) прекратить какие-либо существующие партнерские и бизнес отношения в РФ.

А также – прекратить сотрудничество с российскими спортивными лигами и поставку продуктов, программное обеспечение для российских букмекерских контор, предоставление технической поддержки и обслуживания российских клиентов:

  • Betradar
  • Betgenius
  • Lsports
  • Донбест
  • ExeFeed
  • Goalserve
  • Pinnacle Sports
  • Betfair
  • Betable
  • eOddsmaker
  • Sportsdata
  • Running Ball
  • RTSmunity
  • Genius Sports
  • Sportradar
  • Greentube
  • NetEnt
  • Novomatic
  • Firma ABC International
  • Digitain
  • SBTech
  • BetConstruct.

"Сейчас это уже не вопрос ведения бизнеса, это вопрос мира и жизни. С молчаливого согласия представителей российского рынка азартных игр налоги уходят на финансирование международного терроризма", - добавили в Комиссии.

Экономическая правда

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компании игорный бизнес Россия
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