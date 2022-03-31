Регулятор игорного бизнеса призывает иностранные компании блокировать партнерство с РФ
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к представителям иностранных компаний-поставщиков данных для букмекерских компаний "присоединиться к мерам по прекращению военной агрессии РФ против Украины".
Об этом сообщает пресс-служба КРАИЛ в Telegram.
Также Комиссия обратилась к компаниям-поставщикам софта для организаторов азартных игр.
"В знак солидарности с Украиной и осуждения варварства России международное сообщество начало введение санкций, а международные компании прекращают работу со страной-агрессором.
Ведущие мировые компании индустрии спортивных ставок (по информации из открытых источников) уже присоединились к протесту, чтобы поддержать Украину, в частности, William Hill и Bet 365 вышли из российского рынка; LeoVegas, Statscore, DraftKings, Fan Duel, OPAP, Coolbet – отозвали предложения ставок на российские спортивные события. Также свою работу прекратил и PokerStars. Национальная хоккейная лига и другие организации по всему миру приостановили все деловые партнерства с букмекерскими компаниями России", – говорится в заявлении.
КРАИЛ призвала компании (представителей иностранных компаний-поставщиков данных для букмекерских компаний и компаний-поставщиков софта для организаторов азартных игр) прекратить какие-либо существующие партнерские и бизнес отношения в РФ.
А также – прекратить сотрудничество с российскими спортивными лигами и поставку продуктов, программное обеспечение для российских букмекерских контор, предоставление технической поддержки и обслуживания российских клиентов:
- Betradar
- Betgenius
- Lsports
- Донбест
- ExeFeed
- Goalserve
- Pinnacle Sports
- Betfair
- Betable
- eOddsmaker
- Sportsdata
- Running Ball
- RTSmunity
- Genius Sports
- Sportradar
- Greentube
- NetEnt
- Novomatic
- Firma ABC International
- Digitain
- SBTech
- BetConstruct.
"Сейчас это уже не вопрос ведения бизнеса, это вопрос мира и жизни. С молчаливого согласия представителей российского рынка азартных игр налоги уходят на финансирование международного терроризма", - добавили в Комиссии.
Экономическая правда
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