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Провайдеров, отказывающихся блокировать пропаганду РФ, исключают из реестра. Дальше – более серьезные санкции

Четверг, 31 марта 2022, 10:19

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Далее компании ждет принятие более серьезных санкций.

Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, приняла решение об исключении ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ" из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.

"Причина - невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), действующего при Госспецсвязи, во время военного положения.

В частности, касающихся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине", - говорится в сообщении.

Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями, говорят в Госспецсвязи.

Это могут быть:

  • установление временных особенностей маршрутизации трафика, согласно этому решению
  • аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом
  • аннулирование лицензий на использование радиочастотного ресурса
  • исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.

В ведомстве напомнили, что в условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры по выполнению поручений НЦУ.

Экономическая правда

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