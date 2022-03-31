ТРЦ Sky Mall в Киеве заблокировал арендаторам доступ к магазинам – медиа

Руководство столичного торгово-развлекательного центра Sky Mall не дает доступа арендаторам к их торговым точкам и товарным остаткам и требует арендную плату за март 2022 года.

Об этом рассказали арендаторы ТРЦ изданию RAU.

25 февраля охрана ТРЦ отказалась предоставить доступ к торговым точкам представителям брендов SOVA и LOVE YOU. Позже сотрудники ТРЦ Sky Mall, ответственные за работу с арендаторами, перестали выходить на связь.

Через несколько дней все же удалось связаться с менеджером отдела аренды ТРЦ, но прийти к согласию все равно не удалось, рассказывают представители брендов.

"Для вывоза товара у нас потребовали уплатить полную аренду за март. Аренда одного из магазинов была оплачена, но нам отказали в вывозе товара из этого магазина, пока мы не произведем оплату за аренду за март и за второй магазин", – заявили представители брендов.

Аналогичная ситуация сложилась в сети "Фокстрот", пишет издание.

"У нас ликвидирован склад, наш основной источник поставки товара. Имеются ограничения по закупкам. Поэтому наш единственный ресурс – это перемещение товаров из тех объектов, которые не работают", – заявил руководитель по развитию сети Фокстрот Василий Шургот.

По его словам, переговорный процесс со Sky Мall заходит в тупик.

"Торговый центр закрыт. Наши товарные остатки в нем – примерно на 15 млн. грн. Конечно, из таких объектов мы вынуждены вывозить товар. Это не говорит о том, что мы закрываем магазин. Это говорит о перемещении товарных остатков для обеспечения товаром работающих магазинов", – сказал он.

Сети Novus также не позволяют эвакуировать товар и пополнить функционирующие торговые точки или передать его на гуманитарную помощь.

"Sky Мall не отвечает ни на какие наши предложения, ссылаются на действующие договора, которые в их понимании продолжают действовать. Не все понимают, что неработающие магазины – это не источник дохода", – сказал операционный директор Novus Алексей Панасенко.

Представители ТРЦ Sky Mall не ответили на запрос о комментарии.