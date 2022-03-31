Австралия повышает пошлины на продукцию из России и Беларуси

Правительство Австралии приняло решение повысить пошлину на импорт всей продукции из Российской Федерации и Беларуси на 35%.

Об этом говорится в сообщении правительства Австралии.

"Правительство Австралии принимает меры по увеличению экономических расходов для России после ее незаконного вторжения в Украину при поддержке Беларуси, применяя дополнительную пошлину в размере 35% на весь импорт", – заявили в Кабмине.

"Этот шаг следует за совместным заявлением Австралии с другими членами Всемирной торговой организации, которые решительно осуждают действия России и обязуются принять все действия для защиты наших основных интересов безопасности", – говорится в сообщении.

Новые ставки пошлин вступят в силу 25 апреля.

Кроме того, правительство Австралии предоставит Украине помощь на сумму 91 миллион долларов, в том числе гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов и 70 тысяч тонн угля.

Экономическая правда