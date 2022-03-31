Производитель грузовиков MAN остановил два завода в Европе из-за нехватки компонентов из Украины
Немецкий производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN заявил, что его предприятия в Мюнхене и польском Кракове остановлены с 14 марта из-за прекращения поставок электрических проводов, выпускаемых на украинских заводах.
Об этом со ссылкой на сообщение компании передает "Интерфакс-Украина".
На трех других предприятиях MAN объемы производства сокращены, в том числе, на заводе по выпуску двигателей в Нюрнберге.
Компания, принадлежащая Volkswagen Group, заявила, что вынуждена отправить в неоплачиваемый отпуск 11 тысяч сотрудников из-за российского военного вторжения в Украину.
"Поставщики электрической проводки для грузовиков не могут выпускать ее на украинских предприятиях или могут производить ее в очень ограниченных объемах. В результате мы можем потерять производство на несколько недель, что резко сократит показатели выпуска во втором квартале", – говорится в сообщении.
Компания сообщила, что уже начала искать дополнительные источники поставок проводки для грузовиков в других странах.
"Однако это займет несколько месяцев", – заявил главный исполнительный директор MAN Александр Власкамп.
В компании отмечают, что ее сотрудники будут переведены на схему сокращенного рабочего дня, при которой MAN компенсирует им 80% потерянного дохода как за счет собственных, так и государственных средств.
Проблемы украинских поставщиков ранее привели к перебоям в работе предприятий Volkswagen и BMW.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"