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Производитель грузовиков MAN остановил два завода в Европе из-за нехватки компонентов из Украины

Четверг, 31 марта 2022, 08:43
 
Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

Немецкий производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN заявил, что его предприятия в Мюнхене и польском Кракове остановлены с 14 марта из-за прекращения поставок электрических проводов, выпускаемых на украинских заводах.

Об этом со ссылкой на сообщение компании передает "Интерфакс-Украина".

На трех других предприятиях MAN объемы производства сокращены, в том числе, на заводе по выпуску двигателей в Нюрнберге.

Компания, принадлежащая Volkswagen Group, заявила, что вынуждена отправить в неоплачиваемый отпуск 11 тысяч сотрудников из-за российского военного вторжения в Украину.

"Поставщики электрической проводки для грузовиков не могут выпускать ее на украинских предприятиях или могут производить ее в очень ограниченных объемах. В результате мы можем потерять производство на несколько недель, что резко сократит показатели выпуска во втором квартале", – говорится в сообщении.

Компания сообщила, что уже начала искать дополнительные источники поставок проводки для грузовиков в других странах.

"Однако это займет несколько месяцев", – заявил главный исполнительный директор MAN Александр Власкамп.

В компании отмечают, что ее сотрудники будут переведены на схему сокращенного рабочего дня, при которой MAN компенсирует им 80% потерянного дохода как за счет собственных, так и государственных средств.

Проблемы украинских поставщиков ранее привели к перебоям в работе предприятий Volkswagen и BMW.

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