Министр энергетики о встрече с главой МАГАТЭ: сдержанный оптимизм
Среда, 30 марта 2022, 22:19 -
Министр энергетики Украины охарактеризовал результат встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси сдержанным оптимизмом.
Об этом он сообщил в соцсетях.
Галущенко также выразил уверенность, что переговоры станут надежным фундаментом для дальнейшего результативного сотрудничества Украины и МАГАТЭ и "нашей совместной работе по противодействию агрессору, предотвращению актов ядерного терроризма и обеспечению ядерной безопасности Украины и мира".
Напоминаем:
Ранее генеральный директор МАГАТЭ после посещения Украины сообщил о рассмотрении конкретных шагов по оказанию в срочном порядке помощи в защите ядерных объектов.
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