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Министр энергетики о встрече с главой МАГАТЭ: сдержанный оптимизм

Среда, 30 марта 2022, 22:19 - Илья Колдомасов

Министр энергетики Украины охарактеризовал результат встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси сдержанным оптимизмом.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Галущенко также выразил уверенность, что переговоры станут надежным фундаментом для дальнейшего результативного сотрудничества Украины и МАГАТЭ и "нашей совместной работе по противодействию агрессору, предотвращению актов ядерного терроризма и обеспечению ядерной безопасности Украины и мира".

Напоминаем:

Ранее генеральный директор МАГАТЭ после посещения Украины сообщил о рассмотрении конкретных шагов по оказанию в срочном порядке помощи в защите ядерных объектов.

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ядерная энергетика
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