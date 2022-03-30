Министр энергетики о встрече с главой МАГАТЭ: сдержанный оптимизм

Министр энергетики Украины охарактеризовал результат встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси сдержанным оптимизмом.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Галущенко также выразил уверенность, что переговоры станут надежным фундаментом для дальнейшего результативного сотрудничества Украины и МАГАТЭ и "нашей совместной работе по противодействию агрессору, предотвращению актов ядерного терроризма и обеспечению ядерной безопасности Украины и мира".

Напоминаем:

Ранее генеральный директор МАГАТЭ после посещения Украины сообщил о рассмотрении конкретных шагов по оказанию в срочном порядке помощи в защите ядерных объектов.