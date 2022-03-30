"АрселорМиттал Кривой Рог" готовится возобновить производство

После вынужденной остановки в марте "АрселорМиттал Кривой Рог" готовит доменную печь №6 к запуску.

Об этом сообщила пресс-служба завода.

При условии, что военные действия не будут обостряться и не будут угрожать поставке сырья и энергоносителей, компания рассматривает возможность запустить ДП №6 уже в апреле.

Для ее стабильной работы компания создаст независимый энергоостров в инфраструктуре и системе коммуникаций предприятия. Это необходимо для того, чтобы в случае внезапного прекращения поставки электроэнергии, природного газа или воды не допустить остановки печи и необратимого разрушения оборудования.

"Поскольку порты Одессы и Николаева заблокированы, компания должна эффективно переориентироваться на грузоперевозки по железной дороге и наладить поставки угля и другого критического для производства сырья", – говорится в сообщении.

Предприятие выделило 2 миллиона долларов для поддержки гуманитарных проектов правительства Украины и закупки лекарств для медицинских учреждений криворожской общины и района.

Экономическая правда