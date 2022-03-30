Треть украинских компаний потеряли из-за войны более миллиона долларов

Треть украинских бизнесов потеряли более 1 миллиона долларов за месяц войны.

Об этом говорится в результатах исследования Европейской бизнес ассоциации.

13% руководителей компаний оценивают потери бизнеса в диапазоне от 500 тысяч до 1 млн долларов, 28% – от 100 до 500 тысяч долларов и 14% оценивают потери на сумму до 100 тысяч долларов.

Только 1% среди опрошенных компаний не понесли никаких потерь за месяц войны. Другие компании еще ведут подсчет полученных убытков.

Для того чтобы оставаться на плаву, 68% компаний сокращают расходы, 44% прибегают к получению задолженности от клиентов или партнеров, 35% проводят релокацию предприятий, а 13% запускают новые бизнес-направления.

Каждое четвертое предприятие, в том числе 25% опрошенных, переориентируют свой бизнес на гуманитарные нужды, а 13% – на нужды армии.

Для продолжения работы бизнеса 23% ищут клиентов на иностранных рынках, а 15% – в поисках финансирования. В то же время, 9% бизнеса вынуждены прибегать к сокращению персонала, а 8% сообщают, что не могут удержать свой бизнес на плаву.

7 наибольших проблем для бизнеса, по версии сообщества Ассоциации, выглядят таким образом в порядке приоритетности:

Трудности с логистикой Проблемы с поставками товаров Заморозка контрактов с иностранными и локальными клиентами Низкая покупательная способность населения Поврежденные мощности, основной фонд бизнеса, инфраструктура Нехватка финансовых ресурсов и инвестиций Нехватка сырья

1% среди опрошенных офисов компаний в Украине подчиняются Российской Федерации, при этом 7% сообщают, что их подчинение РФ уже отменено. 22% опрошенных компаний сообщают, что никогда не имели связей с РФ.

Экономическая правда