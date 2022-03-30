Киевсовет отменил арендную плату для бизнеса на коммунальных площадях

В среду Киевсовет на своем заседании одобрил ряд стимулов для бизнеса, в частности отменил арендную плату на коммунальных площадях и упростил условия для работы передвижной торговли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Главными вопросами сегодняшнего заседания, в котором приняли участие 90 депутатов, стали решения, стимулирующие работу столичного бизнеса. Потому что в условиях военного положения, когда столь сложная ситуация, экономика должна работать", – заявил мэр.

Так, Киевсовет принял решение снизить плату по договорам для передвижной торговли и ресторанных площадок до символической 1 гривны. Уплата долевого участия для них составит 50% от существующего.

Для бизнеса, работающего на коммунальных площадях, предусмотрено полное освобождение от оплаты аренды, а для парковочных площадок предусмотрены льготы от города.

Есть новость и для рекламных компаний – для тех, кто на рекламных площадях в городе размещает социальную и патриотическую рекламу, предусмотрены льготы от города.

"Мы рассчитываем, что объем льгот, которые предоставит город, компенсируется поступлениями от НДФЛ и бизнеса, который будет работать", - отметил Кличко.