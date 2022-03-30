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На сайт Киевской ОВА осуществляется массированная кибератака

Среда, 30 марта 2022, 16:29

На официальный сайт Киевской областной военной администрации осуществляется массированная кибератака, специалисты проводят все необходимые процедуры для защиты сайта.

Об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Специалисты проводят все необходимые процедуры для защиты сайта. Возможны перебои в работе.

В случае недоступности сайта призываем пользоваться официальными каналами коммуникации Киевской областной военной администрации в сетях Facebook и Telegram", - написал он.

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Киев кибератака
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