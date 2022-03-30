На сайт Киевской ОВА осуществляется массированная кибератака
На официальный сайт Киевской областной военной администрации осуществляется массированная кибератака, специалисты проводят все необходимые процедуры для защиты сайта.
Об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
"Специалисты проводят все необходимые процедуры для защиты сайта. Возможны перебои в работе.
В случае недоступности сайта призываем пользоваться официальными каналами коммуникации Киевской областной военной администрации в сетях Facebook и Telegram", - написал он.
Экономическая правда
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