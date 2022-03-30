Каждый может принять участие в конфискации: запустили портал об активах лиц, причастных к агрессии РФ

В Украине запущен портал сообщений об активах лиц, причастных к агрессии РФ против Украины. Каждый может приобщиться к аресту и конфискации имущества.

Об этом сообщается в соцсетях Офиса Генпрокурора.

Портал запустили участники украинского так называемого Task Force (ОГП, НАПК, МИД, СБУ, НАБУ, Нацпол и Госфинмониторинг).

Task Force взаимодействует с другими странами, в частности с США и Европейским Союзом, по обмену данными об активах лиц, причастных к военным преступлениям, а также по имплементации санкций и противодействию физическим и юридическим лицам, которые нарушают эти санкции.

"Для компенсации потерпевшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а затем конфисковать", - отметила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Если у вас есть информация об имуществе упомянутых лиц за границей, сообщите об этом на Портале. https://reportsassets.nazk.gov.ua.