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Netflix планирует открыть офис в Варшаве, который будет работать и на Восточную Европу

Среда, 30 марта 2022, 14:10

Стриминговый сервис Netflix планирует открыть офис в Варшаве - он будет функционировать как центр для Центральной и Восточной Европы.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Прошло семь лет с тех пор, как мы начали путешествие Netflix в Центральную и Восточную Европу – регион с глубокими творческими традициями и блестящим творческим талантом. В 2016 году мы локализовали наш сервис в Польше. Вскоре после этого Netflix стал доступным на румынском, венгерском, чешском и украинском языке.

Сегодняшний день знаменует еще одну веху в нашей поездке в Центральную и Восточную Европу, сближая нас с нашими членами и творческими партнерами. Мы рады сообщить, что позже в этом году мы планируем открыть офис Netflix CEE в Варшаве, который будет функционировать как центр для региона", – рассказали в Netflix.

Офис Netflix в Варшаве является следующим шагом для компании и поможет построить долгосрочное сотрудничество в регионе, а также углубить существующие связи, создавая новые возможности для создателей и продюсеров контента, говорят в Netflix.

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