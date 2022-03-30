Канадский золотодобытчик продает российские активы

Канадская компания Kinross Gold ведет переговоры о продаже бизнеса в России с одной из компаний, не находящейся под санкциями.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Кинросс получил несколько предложений касательно своего российского бизнеса и на данный момент ведет эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями, о возможной продаже 100% бизнеса компании в России", – говорится в сообщении.

Для того чтобы выйти из активов в России и передать контроль над бизнесом местной компании, Kinross Gold нужно будет получить разрешение правительства. В российском бизнесе канадской компании заняты более 2 тыс. сотрудников.

До подписания соглашения российские "дочки" Kinross продолжат работать в штатном режиме. Компания также не будет получать "экономическую выгоду" от работы российских дочерних предприятий в течение переходного периода: сейчас их работоспособность обеспечена за счет внутренних ресурсов и не требует дополнительных инвестиций от материнского бизнеса.

По данным Союза золотопромышленников, Kinross Gold является третьей золотодобывающей российской компанией по объему производства в 2021 году.

Экономическая правда