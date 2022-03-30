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Укр / Рус

ЕС готов создать ускоренные торговые маршруты для Украины

Среда, 30 марта 2022, 11:58

Европейская комиссия готова создать специальные торговые маршруты между Польшей и Украиной, чтобы продукты питания могли перемещаться как можно проще в обоих направлениях.

Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, его слова передает politico.

Украина просит Брюссель обезопасить и облегчить торговые потоки агропродовольственных товаров путем создания так называемых зеленых коридоров, поскольку большая часть ее собственного обширного экспорта продовольствия из черноморских портов была отрезана российскими оккупантами.

Комиссар сравнил этот план с тем, что было разработано на ранней стадии пандемии коронавируса, когда ЕС отказался от некоторых проверок товаров.

Напоминаем:

Ранее бывший министр сельского хозяйства Украины Роман Лещенко попросил ЕС создать зеленые коридоры во время выступления в Европарламенте. 

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Экономическая правда
Укр / Рус
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