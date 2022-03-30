Российские экспортеры хотят расчетов за зерно в рублях

Из-за сложностей получения платежей на зерно на фоне вторжения РФ в Украину и санкции российские экспортеры зерна просят Центробанк проработать возможность расчетов за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей.

Об этом пишет "Коммерсант".

Союз экспортеров зерна (включает ТД "Риф", "Астон", "Деметра Трейдинг", Cargill, Viterra и др.) попросил ЦБ разработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам.

Инициатива находится в списке вопросов, которые обсуждались на совещании ЦБ с союзом на прошлой неделе, пишет издание.

"Союз требует обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия", - пишет "Коммерсант".

Как отмечает источник издания среди экспортеров, сейчас большинство контрактов заключаются в валюте.

Но с началом вторжения РФ в Украину и последовавшей за ним волной санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, поскольку банки не всегда соглашались переводить деньги.

По словам собеседника, на сегодняшний день трудности сохраняются.

Также в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер по оптимизации текущих операций.

Среди них – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера.

Союз также просит ЦБ проработать вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в пределах ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что участники рынка столкнулись с серьезными ограничениями по логистике, страхованию и оплате зерна: "В этой ситуации мы обратились в Банк России с просьбой принять конкретные меры и не допустить приостановки поставок".

Экономическая правда