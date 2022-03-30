Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски по отмене санкций против него

Апелляционный суд в Вашингтоне отклонил апелляцию российского олигарха Олега Дерипаски, связанную с введением против него санкций США в 2018 году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на решение суда.

Коллегия из трех судей признала, что у американских чиновников было достаточно оснований для санкционных действий. Адвокат Дерипаски не ответил на запрос агентства.

Российский миллиардер обжаловал в Апелляционном суде решение федерального судьи – Амит Мехта в июне 2021 года отклонил иск Дерипаски, обжалующий санкции. Он принял, что претензии истца не имеют оснований.

Дерипаска в своем иске утверждал, что санкции США против него были произволом. Он подал апелляционную жалобу в июле 2021 года.

По мнению миллиардера, санкции против него и основанных им компаний "привели к разрушительным последствиям для сотен тысяч человек".

"Нет никаких доказательств того, что правительство действовало по причинам, отличным от тех, которые оно предоставило, а тем более что его заявленные причины были надуманными", - говорится в постановлении суда.

Суд также пришел к выводу, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов имело достаточные доказательства для санкций против Дерипаски.

В 2018 году США ввели санкции лично против Дерипаски и нескольких его компаний. Позже в том же году он договорился с Минфином США о снятии санкций с трех компаний: энергометаллургической группы En+, алюминиевой компании UC Rusal и энергетической компании "Евросибэнерго".

По условиям соглашения Дерипаска отказался от контроля в этих предприятиях, снизив свою долю в их капитале. Сам он остался под санкциями, запрещающими ему въезд в США.

Экономическая правда