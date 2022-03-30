Украина потеряла 30% металлургических мощностей из-за войны – "Метинвест"

Азовсталь Christopher Occhicone/Bloomberg via Getty Images

Потери металлургии Украины от начатой Россией войны составляют 30-40% их довоенных мощностей.

Об этом заявил гендиректор крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга "Метинвест" Юрий Рыженков в эфире телеканала "Украина 24", передает "Интерфакс-Украина".

"Мариупольские заводы – это больше трети стального производства Украины. То есть, Украина на сегодня потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей", – сказал он.

Рыженков уверен, что мариупольские заводы обязательно будут восстановлены после того как российские войска будут изгнаны из территории Украины.

"У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским", – отметил глава "Метинвеста".

По его словам, сейчас два металлургических завода находятся под контролем вооруженных сил Украины и защитников Мариуполя.

"Метинвест" в 2021 году увеличил выплавку стали на 15% по сравнению с 2020 годом – до 9,53 млн тонн, чугуна – также на 15%, до 9,71 млн тонн.

"Азовсталь" (Мариуполь) в 2021 году нарастила производство общего проката, по оперативным данным, на 4,1% – до 4,1 млн тонн, стали на 3,5% – до 4,34 млн тонн, а выпуск чугуна остался на уровне предыдущего года – 3,8 млн тонн.

Мариупольский меткомбинат им.Ильича в 2021 году увеличил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 11,6% – до 4,1 млн тонн, стали – на 4,6%, до 4,26 млн тонн, чугуна – на 8,3%, до 5,06 млн тонн.