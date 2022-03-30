Renault думает, кому передать долю в "АвтоВАЗе"

Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Французский автоконцерн Renault изучает возможность передачи своей доли в "АвтоВАЗе" местному инвестору как вариант ухода с российского рынка.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на на источники.

По словам собеседников агентства, это позволит освободить французского автопроизводителя от юридических обязанностей, и передача доли является предпочтительной.

При этом Renault не сможет передать свои 68% акций "Ростеху", так как российская госкорпорация находится под санкциями, отмечает издание. Renault принадлежит 68% "АвтоВАЗа", еще 32% — у "Ростеха".

23 марта Renault заявляла о приостановке производства в Москве. 25 марта АвтоВАЗ сообщал о введении четырехдневной рабочей недели с 6 июня 2022 года на производственных мощностях в Тольятти и Ижевске сроком на три месяца. Такое решение было принято из-за дефицита поставок электронных компонентов в связи с санкциями.