Renault думает, кому передать долю в "АвтоВАЗе"
Французский автоконцерн Renault изучает возможность передачи своей доли в "АвтоВАЗе" местному инвестору как вариант ухода с российского рынка.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на на источники.
По словам собеседников агентства, это позволит освободить французского автопроизводителя от юридических обязанностей, и передача доли является предпочтительной.
При этом Renault не сможет передать свои 68% акций "Ростеху", так как российская госкорпорация находится под санкциями, отмечает издание. Renault принадлежит 68% "АвтоВАЗа", еще 32% — у "Ростеха".
23 марта Renault заявляла о приостановке производства в Москве. 25 марта АвтоВАЗ сообщал о введении четырехдневной рабочей недели с 6 июня 2022 года на производственных мощностях в Тольятти и Ижевске сроком на три месяца. Такое решение было принято из-за дефицита поставок электронных компонентов в связи с санкциями.
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