Украинцы больше не смогут позвонить на российские номера – Госспецсвязи

Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Такие меры необходимы для того, чтобы оккупанты не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь. Также подобные ограничения действуют для абонентов, пользующихся фиксированной связью.

Кроме того, в настоящее время мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы оккупационные войска не могли похищать SIM-карты и использовать их.

В службе напомнили, что оккупанты не имеют средств связи, с помощью которых могут производить передачу данных, поэтому учащаются случаи похищения мобильных телефонов украинцев.

Госспецсвязи рекомендует установить PIN-код для SIM-карты, а также пароль на телефон.

В случае похищения телефона необходимо немедленно сообщить об этом мобильному оператору с помощью других средств связи (интернет-поддержка, телефон другого человека и т.д.). Телефоны с похищенными SIM-картами перестанут обслуживаться.