Таможня передает конфискованное имущество на нужды военных

Все таможни Гостаможслужбы передают на нужды украинских военных конфискованное и такое, что на других законных основаниях перешло в собственность государства, имущество.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На нужды защитников Украины со складов таможен уже переданы:

автомобили

строительные материалы

горючее

компьютерную технику

защитные шлемы

продукты питания

одежда

пиломатериалы

ткань.

"В частности, Закарпатская таможня передала военным 390 транспортных средств и более 120 позиций единиц продуктов питания; Сумская таможня – 740 литров горючего; Львовская таможня – 51 транспортное средство, 342 литра смазочного масла, продукты питания, ноутбуки, планшеты, телефоны.

Киевская таможня – 21 карету скорой помощи, 35 тыс. пар носков, холодное оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны; Волынская таможня – 46 единиц техники; Черновицкая таможня – 43 единицы автотранспорта; Винницкая таможня – ткань и пиломатериалы; Житомирская таможня – 13 авто и пиломатериалы; Хмельницкая таможня - 8 авто, кевларовые шлемы, моторная смазка, ткань. Передают товары и в других таможнях", – говорится в сообщении.

Конфискованное и другое имущество передается согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 №186-р "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил Украины".

Передача имущества из складов таможен продолжается ежедневно.

Экономическая правда