Руководитель УЗ российским железнодорожникам: Оставайтесь дома или попадете в ад

И.о. главы правления "Укрзализныци" Александр Камышин призвал российских железнодорожников не выполнять приказы начальства о перевозке военных грузов и военнослужащих на территорию Украины.

Обращение опубликовано на странице "Залізні зміни".

"Что бы ни говорила ваша пропаганда, вы несете смерть, вместе с ракетами, бомбами, артиллерийскими обстрелами.

Вы уже можете понять масштаб катастрофы, которую принесла российская армия на Украинскую землю", – говорится в обращении.

По словам Камышина, российским железнодорожникам придется доправлять на родину остатки тел военных и увидеть "всю ярость вооруженных сил и отрядов территориальной обороны".

"Если ваши войска начнут бомбить железнодорожные пути, это отрежет мирных людей от эвакуации. И каждый из вас попадёт под трибунал в Гааге", – написал Камышин.

Он напомнил, что белорусы организовали "рельсовую войну", чтобы не ехать в Украину. "Это они не о нас думают, они себя защищают. И правильно делают", – говорится в сообщении.

"Я обращаюсь к военнослужащим железнодорожных войск России. Оставайтесь дома. От нашей границы для вас есть только одно направление. В ад", – резюмировал он.

Экономическая правда