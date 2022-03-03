Британская спутниковая компания OneWeb приостановила запуски с Байконура

Британская спутниковая компания OneWeb заявила, что приостанавливает все запуски с российского космодрома Байконур в Казахстане после того, как космическое агентство Москвы потребовало гарантий того, что ее технология не будет использоваться в военных целях.

Об этом передает reuters.

Британское правительство, которому принадлежит доля в OneWeb, заявило, что поддерживает это решение.

"В свете незаконного и вторжения россии в Украину мы пересматриваем свое участие во всех дальнейших проектах, связанных с сотрудничеством с россией", — заявили в правительстве.

Напоминаем:

Ранее Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что его ведомство требует от OneWeb гарантий того, что его спутники не будут использоваться против России.