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ДТЭК частично возобновила электроснабжение Бучи и Гостомеля

Четверг, 3 марта 2022, 17:42

Энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение части населенных пунктов – Бучи, Гостомеля, Гореничей, Бышева.

Об этом сообщил представитель компании Александр Шевелев на своей странице в Facebook.

"Утром украинские военные подняли над городом [Буча] желто-голубой флаг. Сразу после этого аварийные бригады ДТЭК оперативно подключили подстанции Гостомель, Бышев и Гореничи. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения остальных домов города и окрестных населенных пунктов", – написал он.

По его словам, ситуация усложняется постоянными обстрелами. Бригады энергетиков работают в тесном контакте с Вооруженными Силами Украины.

Экономическая правда

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ДТЭК электроэнергия Киев

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