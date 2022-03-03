ДТЭК частично возобновила электроснабжение Бучи и Гостомеля
Энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение части населенных пунктов – Бучи, Гостомеля, Гореничей, Бышева.
Об этом сообщил представитель компании Александр Шевелев на своей странице в Facebook.
"Утром украинские военные подняли над городом [Буча] желто-голубой флаг. Сразу после этого аварийные бригады ДТЭК оперативно подключили подстанции Гостомель, Бышев и Гореничи. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения остальных домов города и окрестных населенных пунктов", – написал он.
По его словам, ситуация усложняется постоянными обстрелами. Бригады энергетиков работают в тесном контакте с Вооруженными Силами Украины.
Экономическая правда
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