Установление цен в Украине в валюте является аморальным – НБУ
Национальный банк осуждает решение бизнеса и людей в сложившейся ситуации устанавливать цены на товары и услуги в иностранной валюте, в частности в долларах или евро.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Установление цен в Украине в иностранной валюте является незаконным. Такие действия не только безнравственны в условиях войны, но и являются прямым нарушением законодательства", – говорится в сообщении.
НБУ напомнил, что гривня как национальная валюта является единственным законным платежным средством на территории Украины и ее должны принимать все физические и юридические лица без каких-либо ограничений на всей территории страны и по всем видам платежей.
Регулятор уточнил, что ему, в частности, стало известно о случаях установления в Украине цен на аренду жилья в евро, что нарушает закон.
Экономическая правда
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